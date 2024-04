Amy laulis, hoides meeles džassiklassikuid, ja segas vabalt kõiksugu stiile: souli, rhytm and blues’i, reggae’t ja džässi. Ta jõudis teha kaks albumit: „Frank“ (2003) ja „Back to Black“ (2006). Viimane pälvis hulga auhindu, sealhulgas mitu Grammyt ja on üks sel sajandil enim müüdud albumeid.