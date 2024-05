Nüüd on aga paljude jaoks tegu hinnalõksuga: kommunaalmaksed kerkivad eriti talvel üle mõistuse. Püüd ise soojakulusid vähendada tähendab, et elanikud peaksid tegema koostööd, korraldama omal käel elamu renoveerimist ja ise ka raha sisse panema. Sageli pole see jõukohane. Hullemal juhul on maja juba pooltühi, osa inimesi mujale läinud ja olukorra päästmine üsna võimatu. Mõni kortermaja on sellises seisukorras, et mõistlik peremees ei paneks sinna ühtki eurot. Pigem ehitada uus kui vanaga jännata.