„Teatud õigusi võiks meil rohkem olla.“ Abipolitseinike töö pole meelakkumine, nullipäevi tuleb ette üliharva

Ühel maikuisel reedeõhtul jälgis Maaleht seitse tundi vabatahtlike korravalvurite tööd patrullis Harjumaal. Seda, et mu arusaam abipolitseinikest on pehmelt öeldes lünklik, mõistan kohe, kui politseiauto meid piltnikuga Ida-Harju politseijaoskonna eest peale korjab. Üllatun: muud olulist vahet neil tavapolitseinikuga polegi, kui et menetlusõigust pole ja oma vaba aja panustamise eest ei saa nad sentigi. On munder, on politseiauto, on enesekaitsevahendid.