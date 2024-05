Linnaturud on suhteliselt inimtühjad ja näiteks Balti jaama turul kohalikku inimest peaaegu ei kohtagi. Pigem kostab müügilettide vahelt soomekeelset jutuvada. Balti jaama turg on igati sobilik niisama tšillimiseks ja eimillegi ostmiseks, see on hea koht, kus aega surnuks lüüa, nagu Soome turistid on hästi ära tabanud. Balti jaama turg on seega leidnud oma niši ja klientuuri: tšilliva soomlase. Ent teised turud ilmselt alles otsivad külastajaid, sest peale selle, et laadad tõmbavad endale nende ostjaskonna, peavad nad konkureerima ka suurte aianduskeskuste ja supermarketitega, kus kõike turul pakutavat saab enamasti palju soodsamalt.