ILMATEADE | Uus nädal oodatud jahenemist kaasa ei too

Esmaspäeval (27.05) koondub kõrgrõhuala Venemaa kohale ja selle serv ulatub ka teisipäeval (28.05) üle Eesti. Ööd on laialdaselt selge taevaga ja sajuta. Päeva peale areneb mõni rünkpilv sajuküpseks. Vihmahooge ühes äikesega tuleb vaid üksikuis paigus. Tuul varieerub ida- ja lõunakaare vahel ning on nõrk, äikesepilve on aga tugevamate puhangute oht. Õhutemperatuur on öösiti 11..17°C, päeval 27..30°C, tuulele avatud rannikul on jahedam.

Kolmapäeval (29.05) kõrgrõhuala nõrgeneb, aga hoiab öö ikka sajuta. Päeval areneb Eesti idapoolses osas jõudsamalt rünksajupilvi ning hoovihma ja äikest on laialdasemalt. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 11..17°C, päeval 25..30°C, tuulele avatud rannikul ja sajuhoogude korral on jahedam.

Neljapäeval (30.05) tõmbub kõrgrõhuala kaugemale Venemaale ja selle mõju Läänemere ääres väheneb. Lõunakaarest tuleb ka niiskust lisaks ning väga soojas ja niiskes õhumassis on ka reedel (31.05) soodsad tingimused rünksajupilvede arenguks. Öösiti on sajuhooge vähe, päeval aga sajab laialdaselt äikesevihma, võib olla rahet ja äikesepilve all tugevaid tuulepuhanguid. Südasuviselt soojad ööd on 15°C ümber, päeval kerkivad termomeetrinäidud 25..28°C-ni, jahe on tuulele avatud rannikul ja ka sajuhoogude korral langevad kuni 20°C-ni.

Veetemperatuurid

Kõige soojem veetemperatuur on Keskkonnaagentuuri sõnul hetkel Pärnu jões (20,3 kraadi). Järgnevad Sauga jõgi (20,2 kraadi), Pedja jõgi (20 kraadi), Emajõgi (19,7 kraadi) ja Peipsi järv (19,3 kraadi).

Hoiatused

26. mail küündivad õhutemperatuuri maksimumid 27..31°C-ni.Eesti metsades on erakordselt suur tuleoht!

Päästeamet hoiatab Looduses lõket tehes või grillides tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, sest isegi väike eksimus lahtise tule kasutamisel võib kaasa tuua rängad tagajärjed. Unarusse jäetud lõkkest võib väga lihtsasti alguse saada tulekahju, mis on ohuks nii loodusele kui ka inimestele ja nende kodudele. Tuul puhub lõkke kiiresti laiali, tuli levib kuiva maapinna tõttu väga kiiresti ja nii võib puhkeda ulatuslik maastikupõleng, mida on väga raske kontrolli alla saada. Niisugusel ajal soovitame looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel nii metsas ja maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Tuld võib teha vaid vaikse tuulega ja tuleb tähelepanelikult jälgida, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele. Lõkkekoht tuleb valida ohutusse kaugusesse hoonetest ja metsast. Lahtist tuld ei jäeta kunagi järelevalveta, sel lastakse lõpuni põleda, see kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.

Allikad Keskkonnaagentuur | ILM Lennujaam.info