Argo Ideon: Putin annustab tuumapelgu nagu soola kartulitele

Seejuures kõneles Putin suuresti nii, nagu sooviks ta välismaailmale jätta endast muljet liidrina, kes on vastutustundlik, hoiab pea külma ja tuumanuppu vajutama ei kipu. Näiteks sealsamas plenaaristungil, olles laval koos Zimbabwe ja Boliivia presidentidega, kinnitas Putin: Venemaa tuumadoktriin lubab tuumarelva kasutamist erandjuhtudel, kui on ohus riigi suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus. „Ma ei leia, et selline juhtum oleks saabunud – sellist vajadust pole.“ Sarnaselt ütles Putin tuumakatsetuste kohta: kui vaja, siis Venemaa korraldab neid, aga praegu pole vaja, piisab arvutisimulatsioonidest.