Võimalik vaid Ida-Virumaal: nuttev jõuluvana karjatab kängurut ja võõrutab nutisõltlasi

Ronaldo teab, et sa võid pakkuda huvilistele uudistamiseks kas või dinosaurusi, aga kõige suuremad lemmikud on ikkagi jänkud – eriti veel, kui neile saab pai teha.

„Ma nutsin kolm ämbritäit pisaraid, kui selgus, et me kitsetall sündis surnult,“ räägib karune mees kitseaediku veeres, kus toimetavad Kamerunist pärit sarvilised tegelased. Paberitega automaalrist, aastakümneid Soomes ja Rootsis kalevipojana rüganud Ronaldo Sildnikust on saanud rabataguste kitsekeste ja alpakade „issi“. Ja mitte ainult.