Argo Ideon: Kaja Kallas on saanud sabassörkijast kõrgeks favoriidiks

Sellesse punkti jõudmine tähendab, et Kallasel on Euroopas ikkagi omajagu toetust. Eelkõige muidugi enda, Euroopa liberaalide Renew Europe’i poliitikute seas, aga ka laiemalt. Kõrgemaid kohti jagatakse riikide kokkuleppe alusel, mitte valimistega ning seega pole suurt mõtet teha avalikku kampaaniat. Vaadates aga Euroopa meediat, on Kallasest tehtud sellele ametikohale pea ainuvõimalik variant. „Välismaalased on temast lummatud,“ kirjutas vanameister Edward Lucas äsja Londoni The Timesis. „Ta purustab vananenud stereotüübi Ida-Euroopa poliitikust kui topeltlõuaga, ülikonnastatud, vaevalise inglise keelega meesterahvast.“