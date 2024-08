Tõnis Asson: kui Vene sõduril ka õnnestub rindelt naasta, pole tal ikkagi seda õiget elu

Kuidas toimuvat ka ei nimetaks, on Vladimir Putin alustanud pikaajalist ja valusat protsessi. Selle kulgemine mõjutab teda isiklikult vähemärgatavalt, aga riiki laastavalt. Vene riigist ning rahvast on saanud diktaatori ja tema otsuste pantvang. Iga sõja-aasta eest tuleb maksta vähemalt 5–10 rahuaastaga, seda eelkõige n-ö ajalises vääringus. Rahalist kulu on raske kokku lugedagi. Aga tasuks proovida. Eriti nendel Vene ametiisikutel, kes suurt juhti toetavad, aga samas peavad korraldama tavakodanike argielu.