Kas valitsus teab, et pikne ilusaid tüdrukuid taga ajab?

Teema võttis üles Eesti Maarahva Liidu ajaleht: „Tööerakonna poolt anti Asutawale Kogule neil päewil arupärimine pikse tegewuse üle sisse. Asjalugu ise on järgmine: „Waba Maa“ nr. 152 tõi Pärnumaalt sõnumi, kuidas pikne seal ilusaid peretütreid taga ajab. Esiteks tunginud pikne läbi akna tuppa, kus peretütre woodi olnud (noh – ikka woodi, olgugi et pikne enam poisike ei ole). Aga et tütar parajasti metsas ristikheina sara all viibinud ja sellepärast muidugi woodis ei olnud, tunginud pikne teistkorda sara alla, kus ta neiu lõpuks surmanud. Nüüd pärib tööerakond, esiteks: Kas walitsusel on teada, et pikne Pärnumaal noori tüdrukuid taga ajab ja 2) missugusid sammusid on walitsus niisuguse nähtuse kõrvaldamiseks astunud. Arupärimine palutakse rutuliseks tunnistada. Kuuldawasti toetada sotsialdemokradid arupärimist, sest olla põhjust arwata, et pikne „Maaliidu“ erakonna nimekirjas seisab.“