Ilmselgelt ei pööraks ma sellele stseenile, mis videodokumendina veebiavaruses olemas, mingit tähelepanu, kui neil polnuks kaasas last. Jah, vanaema ja ema on kaasa kutsunud blondi poisi, kelle kohta ema ütleb juba „noormees“. Ja siis see noormees segab moe- ja rahajutule vahele, näitab sõrmega taevasse ning ütleb: „Emme, lennuk!“ Ema ei tee lapsest välja ja jätkab, et ühel härrasmehel peab ülikond kapis olema. Selle jutu ajal püüab poiss ka vanaema tähelepanu lennukile juhtida, aga vanaemagi ei tee poisist ja lennukist välja. Ta on just hetk tagasi kavaldanud, öeldes, et ei ütle, kui odav tema erkroheline kostüüm on.