Kinkija võib kinkelepingust taganeda, kui kingisaaja on oma käitumisega näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles jämedat tänamatust (võlaõigusseaduse § 267 ja 268). Seadused ei defineeri jämeda tänamatuse mõistet. Riigikohus on selgitanud, et tegemist on eetilise hinnanguga, ning kohtul tuleb kingisaaja käitumise hindamisel lähtuda kinkelepingu eesmärgist ja arvestada kõiki konkreetse juhtumi asjaolusid, nii teo objektiivset hukkamõistetavust kui ka kinkija subjektiivset hinnangut (vt riigikohtu 22. veebruari 2007. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-153-06).