Tallinna Hoiu-laenuühistu on maksnud hoiustajatele üle 10,5 miljoni euro intresse

Lisaväärtus kogukonnast

Kuid ühistu liikmetele pakutav väärtus ei ole vaid rahaline. Alates algusaegadest on Tallinna Hoiu-laenuühistu eesmärk olnud kujundada tugev identiteet ja kogukonnatunne, mis iseloomustas ka esimese vabariigi aegseid ühistulisi liikumisi. Olulist rolli mängib siinkohal võimalus üle Eesti kokku tulla ja päriselt silmast silma suhelda. Ühistu sünnipäevapeod on selles osas kujunenud toredaks traditsiooniks. „See on võimalus avaldada kõigile meie ühistu liikmetele tänu ja lugupidamist usalduse eest, tulles ühiselt kokku ning nautides meeleolukat õhtut,“ jagab juhatuse esinaine Annely Ojamets peo korraldamise tagamaid. „Meie eesmärk on, et iga liige tunneks end osana suurest perest,“ lisab ta.

Vabas õhus toimuv suur suvine sünnipäevapidu on juba ristitud ka ühistufestivaliks. Igal aastal augustikuus toimuv ühine tähistamine on sarnaselt festivaliga täis rõõmsat melu ja nauditavaid esinejaid, alatest lauljatest kuni trikimeistriteni. Juba on saanud ka tavaks, et peopaik on kaunist atmosfääri pakkuv mereäärne Viimsi vabaõhumuuseum, pidu aitab hoogsana hoida alati särav Gerli Padar. Sünnipäevapeole omaselt jätkub igal aastal kõhutäiteks head-paremat ja põnevaid ampse, samuti pisikesi kingitusi ning suuri üllatusi. Näiteks viimastel aastatel on kõigi peoliste vahel loositud välja 250 euro väärtuses spaa kinkekaart. Tallinna Hoiu-laenuühistus on seega hästi hoitud nii hoiused kui ka hoiustajad.

Turvaline hoius kaitseb sääste inflatsiooni eest