Katus enne külmade tulekut korda. Viis ohumärki, mida katuse puhul tähele panna

„Kuna lamekatust maapinnalt näha pole, võidakse probleemid avastada alles siis, kui olukord on juba tõsine ning korrapärane hooldus enam ei aita,“ räägib 30 aastat katuste ehitusega tegelenud OÜ Evari Ehituse juht Rein Kala. Ta lisab, et kui katus on visuaalselt muutunud, see on prahti täis, vihmaveerennid ja -torud ning sademeveelehtrid on ummistunud, roostetanud või juba lagunevad, siis on küll viimane aeg spetsialistid kohale kutsuda. „Eksperdid otsustavad, kas katust on võimalik põhjaliku hooldusega veel päästa või tuleb paigaldada uus.“