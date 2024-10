Istumine on uus suitsetamine!

Miks on istumine tõsine terviserisk?

Pikaajaline istumine võib põhjustada lihaspingeid ja halvendada vereringet, eriti alaseljas, jalgades ja kaelas. Uuringud on näidanud, et inimestel, kes istuvad rohkem kui kuus tundi päevas, on südame-veresoonkonna haigustesse haigestumise risk kuni 64% suurem.

Reguleeritavad lauad ja aktiivse istumise lahendused on tervise päästjad

Liikumise võim ja mikroliigutuste tähtsus töökohal

Oled sa kunagi märganud, kuidas jalad hakkavad alateadlikult liikuma, kui oled pikka aega istunud? See on keha viis vältida täielikku paigalseisu ning see loomulik reaktsioon on tervisele üllatavalt kasulik. Mikroliigutused, nagu asendi vahetamine, jalgade sirutamine või käte venitamine, aitavad vähendada sundasenditest tekkivat pingeid kehas. Aktiivse istumise toolid on loodud just selleks, et ergutada mikroliigutusi sinu tööpäeva jooksul.