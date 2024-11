Hiiumaa metsas avastati traagilise võitluse jäljed

Juba 12. hooaega järjest on võimalik jälgida ka Lääne-Saaremaal asetsevat hirvekaamerat. „Varasemad kogemused näitavad, et vägevad hirvepullid ning suuremad hirvede seltskonnad hakkavad söödaplatsil regulaarselt käima alates novembri algusest,“ teatatakse RMK loodusblogis. Sel aastal on juba ka üks eriline hirv kaamerasse jäänud: 30. oktoobri öösel nähti seal looma, kes oli teiste punahirvedega võrreldes karvasem ja tal puudus saba ümber olev selgelt eristuv hele laik. Sama isendit nähti ka 2. novembril.

„Sarnase välimusega villane noor pull on kaamera ette sattunud korra varemgi, see oli üheksa aastat tagasi, 2015. aasta varakevadel. Siis pelgalt oletasin, et loom võiks olla punahirve ja tähnikhirve hübriid selle teadmise põhjal, et 2014. aasta novembris kütiti Saaremaa ajaloos esmakordselt tähnikhirv. eine versioon oli, et ta on lihtsalt karvkatte hälbega punahirv,“ mõtiskleb loodusblogis zooloog Tiit Hunt. Ta tõdeb, et tänasel päevalgi pole tal muud teooriat välja pakkuda.