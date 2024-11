LUGEJA KÜSIB | Kellele jäävad pärimisel perekonna reliikviad?

Kui minu mees suri, jäi temast järele haruldane hõbedakollektsioon, kus on vanaaegsed uurid, mõned lauanõud ja noad-kahvlid. Lisaks ka mehe vanavanematele kuulunud ajalooline käokell, kirjutab Maalehe lugeja.

Mingit testamenti mees ei teinud, maine vara jagunes minu ja mehe eelmisest abielust poja vahel. Varalised suhted saime ilusasti klaaritud, aga nüüd nõuab kadunud mehe õde, et ma annaksin tema perekonna reliikviad – käokella, hõbeda ja pildialbumid – talle, kuna see pidavat kuuluma veresugulastele, mitte hõimlastele. Kas mul on õigus oma surnud abikaasa isiklikele asjadele? Või saab mõni mehe sugulane lihtsalt tulla minu majja ja käokella seinalt kaasa võtta, uurib ta.