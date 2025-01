„Kui kaua ma neid loomi siis veel pean?“ jääb napisõnaliseks Ants Aaman, kes on oma elu jooksul andnud suure panuse nii taluliikumisse kui ka maatõugu piimakarja arendamisse.

„Ma ei taha sellest mitte midagi rääkida, mul on laudas ikkagi veel loomi,“ vastas Ants Aaman seenior Maalehe küsimusele, et kas nüüd on tema piimatootmisel kriips peal.