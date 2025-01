„See on ulme!“ Vanemate autode müüjad on hädas – registreerimismaks võib ületada auto hinna

„Päris rets. Proportsioonid on paigast ära,“ kurdab 350eurose registreerimismaksu üle Tallinnas elav Tuuli, kel on seetõttu kustumas lootus leida oma 17 aasta vanusele ja 799 eurot maksvale Citroënile uut peremeest. Olukord on pannud sõidukite müüjad nuputama müügitrikke ja tõdetakse, et kui neljarattalisele kosilast ei leita, läheb veel sõidukõlblik auto metalli kokkuostu.