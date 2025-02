JUHIS | Raja endale kodune mustikapeenar: tähtis on mulla happelisus

Mustikate kasvatamise juures kõige olulisem on õige kasvukoha ja mulla valik. Juhul kui te just rabas ei ela, ei sobi muld neile niikuinii. Nii et midagi pole teha, aga marjasaagi saamiseks on vaja kindlasti rajada korralik, õige kasvusubstraadiga täidetud peenar.