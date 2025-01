UUSI SEADUSI | Retseptiravimid läksid kallimaks, suureneb eriarsti visiiditasu

5-eurose visiiditasu sihtrühm kokku on ca 700 000 inimest ning 20-eurose visiiditasu sihtrühma suurus on hinnanguliselt 550 000 inimest. 2023. aasta andmetel mõjutab visiiditasu tõus hinnanguliselt ca 700 000 inimest. Prognoositav positiivne mõju eelarvele on 2025. aastal 6,6 mln eurot.

Kui ambulatoorset eriarstiabi osutatakse raseduse või sünnituse tõttu, siis visiiditasu maksmist ei tohi nõuda. See tähendab, et omaosaluskoormuse muudatustel on Eesti lähtunud OECD soovitustest, et kaitsta haavatavamas olukorras inimesi. Kui ambulatoorse eriarstiabi osutaja jätab kindlustatud inimese jälgimisele või ravile ja vaja on korduvvastuvõtte, tohib 1. aprillist visiiditasu küsida kord aastas. Samasugused õigused ja piirangud visiiditasudele hakkavad kehtima ka füsioterapeudile, kliinilisele psühholoogile ja logopeedile, kui osutavad teenust patsiendile pere- või eriarsti saatekirja alusel.