KIHVTID PILDID | Riiakad rohevindid võivad kakelda ka õhus

Kuigi pikalt püsivat lumikatet pole meil viimasel ajal olnud ja päevad on nüüdseks juba silmanähtavalt pikemaks veninud, on kevadeni veel pisut aega. Sellegipoolest on isegi metsas kuulda esimeste rasvatihaste sitsikleiditamisi, põhjatihaste ja porridegi esitusi. Ka rongapaarid on juba halli taeva taustal mängulende tegemas ning rohevintide sulerüü vaikselt värvumas.