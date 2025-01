Romantiline peatuspaik keset looduse ilu – EstBergHouse ootab sind sõbrapäeval!

Meie majutuskoht on suurepärane alguspunkt erinevate matkaradade avastamiseks või rahulike jalutuskäikude nautimiseks. Lisaks on läheduses mitmeid vaatamisväärsusi, nagu Taevaskoja , Meenikunno matkarada, Piusa koopad, Räpina sadam, ja mitmed looduskaunid järved, kus saab nautida vaikust ja harmooniat. Kui teid köidab kultuur ja ajalugu, siis lähikonnas asub ka mitmeid talumuuseume ja kohalikke käsitöökodasid.

Mis teeb EstBergHouse’i eriliseks?

EstBergHouse’i maja ei ole lihtsalt majutuskoht – see on kogemus. Iga detail meie majas on loodud selleks, et tuua esile Lõuna-Eesti ilu ja võlu.