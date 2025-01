Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskool jätkab õppekohana

Õppe pakkumine piirkonnas säilib ja koolil on koos koostööpartneritega võimalus välja töötada uus majanduse kasvuvaldkonna nelja-aastane kutsekeskhariduse õppekava.

Vana-Vigala TTKs õpib käesoleval õppeaastal 462 õpilast, kuid kooli toimemudel tänasel kujul ei ole jätkusuutlik, mistõttu on muutused vältimatud. Kutseõppe erialad, mida kool pakub, kuuluvad OSKA analüüside kohaselt kahanevatesse valdkondadesse ning nende pakkumine on dubleeritud erinevate regiooni kutsekoolide poolt. Lisaks on viimased kolm aastat olnud kriitiline kooli toimetulek eraldatud eelarvega.