Edukas majanduslik toimetulek on tänapäevani olulisel kohal eestlaste rahvuslikus DNAs. Rahvuslik ärkamine oli talude päriseksostmise läbi ka meie rahvuse majanduslik ärkamine. Saja aasta eest olime juba edukad põllumajandussaaduste ning ka moodsate raadioaparaatide eksportijad. 1987. aastal kõlanud ettepanek isemajandavast Eestist (IME) lõi rahvas usu, et majanduslikult eduka tuleviku ülesehitamine on võimalik: me teeme ning vastutame ise ja me saame hakkama! Nii läkski.