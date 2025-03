Jüri Reinvere: Saksa haritlastel on Trumpi väljaütlemistest kõhuvalud, nad võtavad unerohtu

Helilooja, esseist ja maailmavaatleja Jüri Reinvere ütleb, et igal eestlasel on rääkida võimas lugu sellest, mida suur riik väikesega teha võib. Aga peame alles õppima, kuidas rääkida oma hoiatavat lugu nii, et ka mugavalt elanud lääneriikide inimesed seda mõistaksid. Donald Trumpi väljaütlemised on paljusid lääne inimesi praegu küll raputanud, aga nad loodavad ikka, et varsti on kõik nagu enne.