ARVUSTUS | Sal-Salleri maailm ei kao. Armunud käivad ikka käest kinni hoides. Olgu katustel või mitte

„Tunne on hea ja tuju on mega, täna tuleb pidu siga vinge ja kõva, mõnus on olla ja mured ei piina, meil on viis kasti õlut ja palju viina.“ Bändimaailmas, kus on palju alkoholi, naisi ja muidki ahvatlusi, kaotavad paljud pea ja õige sihi silme eest. Hendrik Sal-Saller saab peagi 60 ja on siiani tegija. Värske dokk „Sal-Saller: See on see, mis paneb elama“ aitab tema fenomeni mõista.