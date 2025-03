ENNUSTUSVÕISTLUS | Arva ära, millal saabub klimaatiline kevad

Kui astronoomiline kevad algab pööripäeval, tänavu 20. märtsil, siis looduses on mõneti olulisemgi just klimaatilise kevade saabumine. Selle alguseks loetakse ööpäeva keskmise õhutemperatuuri püsivat tõusu üle viie plusskraadi, mis tähendab ka taimede kasvuaja ehk vegetatsiooniperioodi algust. Tihtipeale peetakse seda ka kevade tegelikuks alguseks, sest siis saab looduse tärkamine suurema hoo sisse.

Täpse kuupäeva, millal Eesti keskmisena klimaatiline kevad saabub, arvutab vaatlusjaamade andmete põhjal välja Keskkonnaagentuuri Ilmateenistus. Mullu algas klimaatiline kevad 20. aprillil, tunamullu aga juba 9. aprillil. Samas on olnud ka hiliseid kevadeid, mil see on jäänud maikuusse. Näiteks külmal 1941. aastal jõudis see kätte alles 17. mail. Aastate keskmisena saabub klimaatiline kevad laias laastus aprilli keskel.