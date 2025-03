SPETSIALIST VASTAB | Mis saab rändlindudest, kui uuesti külmaks läheb?

Niisugune kõikumine ja suur ööpäevane temperatuuri amplituud on praegusele ajale väga tüüpiline - öösel külmetab, päeval soojendab. Klimaatilise kevade algust on praegu veel vara soovida. Päevane märtsipäike on aga juba niivõrd intensiivne, et aitab temperatuuril kiiremini tõusta. Sademeid on edaspidi pigem vähe ja päikest peaks nägema sagedamini.