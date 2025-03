Käbid või prügi? Kui naabri lõke muutub terviseriskiks

Üks hiljutine arutelu Facebookis tõi esile olukorra, kus naaber põletab oma hoovis prügi, täpsemalt väidetavalt käbisid. Naaber ütleb, et see on ohutu tegevus, kuna käbid on looduslik materjal, mida võib põletada. Aga kas see on ikka seaduslik?