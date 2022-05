Mida teha, kui minu koer saab rästikult hammustada?

Rästiku hammustuse mõju koerale sõltub eritatava mürgi kogusest. Noortel madudel eritub mürki rohkem. Mürgi kogus sõltub sellest, kas ja millal on madu mürki varem kasutanud. Kui rästik on seda kasutanud hiljuti, siis on tal seda varuks vähem. Samuti sõltub see aastaajast. Suve esimesel poolel on maod jõudnud vähem salvata. Kuidas koera organism hammustusele reageerib, sõltub koera suurusest, vanusest, tervislikust seisundist, immunoloogilisest staatusest ja hammustuskohast. Tähtis on ka aeg, mis kulub loomaarsti juurde jõudmiseks.