24 LUGU | Balti kett möödus nii soomukis, heinarõugus, merel, palves, haiglas, kuivatis kui ka ... vihmaussi mekkides

Tulemus aga ületas igasugused ootused, praegu on postitet küsimuse all lausa 122 kommentaari ja neid tuleb muudkui lisaks.

Viive: Tagasitee teokiirul



Balti ketis olin kuskil Mulgimaal. Meilt läks 2 majandi bussi. Koht oli ju määratud, kuhu pidime minema. Me vist ootasime kedagi ja jäime minekuga hiljaks ning trassi peal oli liikumine teo kiirusel. Nii jäimegi sinna, kus rahvast hõredalt. Tegelikult me ei ulatanudki kätest kinni võtma, on ka foto sellest. Raadiot ja ülekannet kuulsime. Tegelikult on tookordset ülevat tunnet raske kirjeldada. Tagasitee kulges jälle teo kiirusel. Nüüd tulid masinad vastu, et minna piiripunkti.