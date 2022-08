Kas võin üürilise korteris välja lülitada elektri, kui ta üüri ei maksa?

„Kuna elektrileping on minu nimel, kas ma võin siis pöörduda Eesti Energia poole ja paluda elekter välja lülitada? Kardan, et ta võib kaevata, et tal on näiteks külmkapp ja seal toidud riknevad või midagi taolist. Mida arvab jurist? Asjaõigusseaduses on üürilistele antud nii palju õigusi. Aga mis õigused on korteriomanikel, kui tema ei maksa üüri, ei maksa elektrit ja välja ka ei lähe? Kuidas sellisest üürilisest lahti saada?“