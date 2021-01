Kommunism on igavesti horisondil

Tallinnas toimus 1980. aastal olümpiaregatt. Meie pealinna suunati siis palju defitsiitseid kaupu, kuna oli oodata rohkesti väliskülalisi. Selle eel ja järel ei tehtud aga kommunismist enam palju juttu. Naljahambad selgitasid, millisel ajajärgul me elame: "Kommunism on horisondil." Nende definitsiooni järgi on horisont silmapiir, mille poole liikudes me sinna kunagi ei jõua.