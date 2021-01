Andres Noormets: praegu on igasugune vaikus pläramisest kõnekam

Minu meelest on kultuur suures plaanis seotud ka moraaliga, lihtsamalt öeldes sellega, mida saab nimetada viisakuseks. Võib-olla rahvana ja rahvusena on võimalik püsima jääda ka ilma selleta. Näed sa, et praegune olukord kultuuris on probleem?

Tänapäeva sõjad peetakse info- ja energiaväljadel. Ka kultuur on üks säärane väli. See on kõige otsesemalt seotud inimeseks olemisega, vastupanuvõimega. Inimsusest võidakse olla erinevatel arusaamadel, kuigi ei tohiks.Aga kui hakata konfliktseid pealiskihte maha koorima, taandama, siis jõuab alati välja suht sarnaste südamikeni.

Praegu on igasugune vaikus pläramisest kõnekam. Vaikuse saared tuleb vaid leida, üles otsida, nähtavaks teha. Sõnauputuse ajastul on ka kultuur üks selline saar. Kultuur kätkeb endas vaikust, vaikimise võimalust.