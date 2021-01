Läinud aasta oli ajaloo kolme kõige soojema hulgas

Koledast, kuid nähtamatust viirusest loodab inimkond pääseda vaktsiinide abil, samas on võitlus kuuma- või külmalainete vms vastu võimatu – üritatakse nendega kohaneda, nende arvu ja võimsust vähendada. Huvitav asjaolu: nii kliimamuutustel kui koroonal leidub eitajaid, samuti käib äge diskussioon selle üle, kes või mis on kõiges süüdi…

Iga aasta lõppedes tehakse ilmakeskustes kokkuvõtteid. Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon avaldas esialgse raporti 2020. aasta globaalse kliima seisundi kohta . Selle kohaselt peaks läinud aasta jõudma ajaloo kolme kõige soojema hulka.

Aastalõpu arvepidamisega saadi lõpule ka Eesti Keskkonnaagentuuri ilmateenistuses. Selgus, et läinud aasta pani pika puuga senistele kohalikele kliimarekorditele.