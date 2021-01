Hall hunt võeti USAs ohustatud liikide seast välja

Nüüd arvatakse, et USA mandriosas elab umbes 6000 hunti. Sellele lisaks elab 10 000 hundi suurusjärgus põhjapoolses Alaska osariigis ning seal on ka hundijaht olnud lubatud. Kanadas ei ole huntidest samal ajal erilist puudust, nende arv on poolesaja tuhande kandis ning põlisrahvastel on lubatud ka ilma mingit eriluba hankimata hunte küttida.

2019. aasta kevadel teatas USA kalanduse ja metsloomadega tegelev föderaalne riigiasutus FWS, et teeb ettepaneku hunt kaitsealuste liikide seast välja võtta. Põhjuseks see, et hunt pole enam kuigi ohustatud ning tema kaitsealuse staatuse lõpetamine annab võimaluse keskenduda teiste loomade kaitsmisele, kelle olukord on märksa ärevam.