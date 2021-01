Ei eksi see, kes midagi ei tee!

Kui valge vares ei pea viisi, siis ta kraaksub mustalt. Läbi klaasukse on koputajat hästi näha. Toapoisist saab meheks sirgudes kojamees. Et ennast porist puhtaks pesta, tõmmataksegi endale vesi peale. Kui kardate metsa minna, võtke ustav sõber söödaks kaasa. Millal saab võrukaelast kurikael? Tuuleenergia võib panna majal katuse sõitma. Kas joodikul on täishabe? Kiilakas on inimene, kes on kõik oma juuksekarvad lõhki ajanud. Ärge olge kõrvalseisja, kui teile pähe istutakse! Väikestest tegudest saab kõhu rohkem täis kui suurtest sõnadest. Eriti ootavad sõna lihaks saamist need, kes söövad oma sõnu. Mõnele ei piisa ainult näomaskist. Talle oleks vaja ka suutroppi. Ka nudist võib kitli peale saada. Härja-aastal võib konna-proua konna-härrale sarved teha. Balletis tantsitakse varvastel ka labajalavalssi. Kas mudamaadluses võisteldakse ka porikärbeskaalus? Viisakas inimene jätab jumalaga, enne kui meid põrgusse saadab. Eriti jõuliselt peaks viilima need, kes on kinni raudsetes ahelates. Horoskoop härja-aastaks: ühed haaravad härjal sarvist, teised sabast, ülejäänutele ei jää saba ega sarvi. Käeviibe on juba suuremat sorti näpunäide. Kas härja-aastal pulli ka saab? Vähesed jäävad ise vahele. Enamik tuleb ikka vahele võtta. Sellest, millest eesti keeles jahutakse, on üks kama kõik! Parem suulised hoiatused kui kehalised märkused! Ärge tehke midagi tasuta mitte mingi hinna eest! Purju juba ennast ette ei võta!

PAETISME

JÜRI PAET

Nakatava naeru korral kanna naervat maski!