TV3 uus tõsielusari “Kallid kalorid” aitab kaalu langetada

Üllatuslik külmkapp

Sarja kaheksa osalist on kogunenud Võrts­järve lähistele turismitalusse treeninglaagrisse, et toitumisnõustaja toel uut elu õppida. Üllatuseks on laagris kesksel kohal suur ahvatluste kapp – külmik täis magusaid, rasvaseid ja promillidega kiusatusi. Selle ümber hakkabki trall käima, sest iga amps ja lonks sellest kapist maksab hingehinda, mis arvutatakse maha saate auhinnarahast.