Viis aastat varem pensionile pääseb tänavu alates 60. eluaastast

Varasema arvutuse abil on Maalehes pensioniteemat puudutavates artiklites juba mitu korda nimetatud 59aastasi inimesi, justkui laieneksid neile mitmed soodustused nii pensioni esimeses kui teises sambas. See osutus aga paraku eksitavaks.

Tänavused soodustused pääseda viis aastat varem pensionile puudutavad vaid 1961. aastal sündinud inimesi, kes tähistavad peagi 60. juubelit. Nii et vaid osa hetkel 59aastaseid saab oma soodust kasutada, aga seda alles siis, kui ta on saanud 60aastaseks.

„1961. aastal sündinud inimene saab seega minna pensionile kõige varem 60-aastaseks saades ehk aastal 2021,“ juhtis sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonispetsialist Katre Kirst tähelepanu sellele, mis vanuses võiks hakata taotlema võimalust jääda viis aastat varem vanaduspensionile. Kirst lisas, et 1962. aastal sündinud saavad kõige varem paindlikule pensionile jääda alates järgmisest, 2022. aastast.

Pensioniiga tõuseb



Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna pensioninõustaja Laurits Leima selgitas, et pensioniiga on Eestis tõusmas ja on seotud inimese sünniaastaga. Seetõttu tuleb ka võimaliku varem pensionile minemise aja teada saamiseks esmalt teada inimese sünniaastat ja sellest tulenevalt tema vanaduspensioniiga.