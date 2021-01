Sellega seoses on mul meeles tõsine ja südamlik jutuajamine Vahuriga ühel 2015. aasta sügisõhtul Paide kohvikus, sest see jäi talle koduteele - Vahuril on kaunis ja hubane kodu Kehtnas.

„Edu võti on koostöös, mitte konkurentsis. Põllumeeste puhul tähendab see seda, et tuleb teha kõikides põhisektorites oma töötlemisüksused: piima keskühistu koos oma töötlemise ja turustamisega, liha keskühistu oma töötlemise ja turustamisega, teravilja keskühistu oma töötlemise ja turustamisega. Praegu ajab iga mees oma asja. See on kestnud 25 aastat ja tulemused on hästi näha. Peaks juba selge olema, et senine praktika on põllumeestele hukatuslik,” rääkis ta juba rohkem kui viis aastat tagasi.