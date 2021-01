FIEna töötav põllumees võib tänavusest tulust maha arvata kuni 5000 eurot

Kui Ivari Padar läinud nädalal riigikogus rahandusminister Martin Helmelt selle soodustuse kohta uuris, siis selgus, et ka rahandusministri mälu ei ole selles asjas täpne.

“Mulle tundub, et me võtsime selle koos riigieelarvega vastu ja ta hakkab kehtima järgmisest aastast,” /.../ “Igal juhul on põhimõtteline poliitiline toetus valitsusel sellele asjale olemas. /.../ Minu arusaamist mööda me olime sealmaal, et järgmisest aastast hakkab see kehtima, aga kui me ei ole seda seadusena vormistanud, siis me peame seda veel tegema.”

Parlamendi rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk teatas aga seepeale, et “see 1. jaanuarist kehtib juba” ning et Padari mure on lahendatud.