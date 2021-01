Harri Tiido: “ÜRO ennustab, et nälga sureb tänavu rohkem inimesi kui pandeemiasse.” ERR.ee, 19. jaanuar 2021

Erik Moora: “Kui pole fakte ja tunnetust, et me kõik ühtviisi vähemalt püüdleme faktide ja tõe poole, on usaldus ühiskonnas tegelikult võimatu.” Eesti Ekspress, 20. jaanuar 2020