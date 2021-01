KUS ON PARIMAD SUUSARAJAD JA UISUVÄLJAKUD? Lugejad, andke teada!

Need uisutajad jäid pildile Tallinnas Harju tänava liuväljal, nüüd aga ootame teateid ja fotosid kogu Eestist.

Tänavune lume- ja külmarohke talv on andnud uisutamisvõimaluse paljude nende paikade elanikele, kus aastaid pole liuvälja olnud. Aga nüüd on see kohalike entusiastide abiga sündinud!