Maamajandus

Eestisse järgmisel aastal plaanitud künni maailmameistrivõistlusi ei tule

Siiani oli teada, et 2022 toimuvad Eestis, täpsemalt Tartu ümbruses, kündmise maailmameistrivõistlused. Kahjuks see otsus enam ei kehti, aga lootust on, et need jõuavad siia 2023. aastal.