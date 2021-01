Olgu igas jahumises terake tõtt!

JUHTUNUD LUGU

HEIKI RAUDLA Viljandist

Füüsika ja vaimud

“Öelge, professor, kas füüsika võib selgitada vaimude olemasolu?” Vana professor naeris selle peale vuntsidesse. Küsijaks oli vanamoodsate prillidega kõhn üliõpilane.

“Ei, noor inimene. Kahjuks suudab füüsika selgitada vaid seda, miks neid ei eksisteeri.”

“Miks, professor?”

“Vaadake, te pole esimene, kes esitab küsimusi vaimude esinemise kohta. Juba XIX sajandi teadlased korraldasid kontrollitud tingimustes sellekohaseid katseid. Kahjuks või õnneks näitasid kõik katsed, et ekstrasensid on šarlatanid, kuigi nad korraldasid väga keerukaid ja kavalaid etendusi. Käiku läksid peeglid, suits ja peened juhtmed ning neis osalenud näitlejad. Ent niipea, kui ekstrasenss esines laboratooriumis, kõik vaimud vaikisid.”

Hallitus ja vingugaas

Professor vaatas auditooriumi poole ja lootis kuulda naerupahvakuid. Auditoorium jäi aga tõsiseks. Ta jätkas: “Et teaduslikult põhjendada vaimude olemasolu, on kõigepealt vaja mõista, mida kujutab endast vaim. Kas see on rahutu hing? Või mis ainest ta koosneb? Milline on tema keemiline valem? Seni pole ma saanud grammigi seda ainet. Mõistate? Teadlastel pole midagi analüüsida. Kuigi on terve hulk nende nähtuste lihtsaid ja loogilisi selgitusi. Näiteks Aspergilluse seen ehk must hallitus, mis tekitab inimesel hallutsinatsioone ja halba enesetunnet. Hiljuti kontrollis grupp teadlasi mitmeid kortereid, kus inimesed kohtusid vaimudega, kuid igal pool esines must hallitus.”

Professor muigas, kuid üliõpilased ei toetanud teda, vaid kuulasid tähelepanelikult. Professor jätkas: “Ja veel on üks selgitus: vingugaas. Paljudes majades, kus nähti vaime, oli tõmbega probleem. 1980. aastail puutus vaimudega kokku inglise teadlane Vic Tandy. Ta nägi mitmel korral laboratooriumis mingeid kujusid. Mees otsustas asja uurida ja jõudis lõpuks järeldusele, et selle põhjuseks olid infraheli sagedusega töötavad ventilaatorid. Seega võime öelda, et vaimud on vaid meie keha ja aju reaktsioonid ning vastupidist pole tõestatud.”

Professor vaatas auditooriumi nüüd juba laia naeratusega ja jätkas: “Kas on veel küsimusi? Ei? Sel juhul on loeng lõppenud.”

Üliõpilased liikusid oma kohtadelt, auditoorium täitus jutu ja naeruga. Hetk hiljem aga haihtusid nad õhku. Professori silmad läksid üllatusest suureks: “Mis nali see on?”

Professori selja taga kõlas hääl: “Ärge erutuge, nad teevad alati nii. Nad ei tahtnud teid solvata.”

Professor pöördus ümber ja nägi oma selja taga seismas mustas ülikonnas dekaani.

Jätkavad õpinguid

Professor: “Rumal nali! Kuidas te seda lubate?”

Dekaan: “Kaduda? Kardan, et see ei sõltu minust. Vaadake, nad on nii harjunud. 1940. aastail seda ülikooli pommitati otse loengu ajal. Järgmisel päeval olid kõik üliõpilased kohal. Et ülikool oli maatasa, ei saanudki nad kõrgharidust. Viiekümne aasta pärast ehitati ülikool uuesti üles ja võeti vastu otsus lubada neil õpinguid jätkata. Nii see läbipaistev seltskond siin koos õppimas käib. Nad osalevad õpingutes teistega võrdsetel tingimustel ja mõned neist on väga edukad.”

Professor: “Aga ma just tõestasin neile, et neid pole olemas!”

Dekaan: “Ärge erutuge, neile see meeldib. Nad pommitavad oma küsimusega kõiki külalislektoreid.”

Professor: “Kõiki külalislektoreid? Aga miks sellest keegi ei räägi? See on ju suurepärane uurimisvaldkond!”

Dekaan kehitas õlgu ja vastas: “Kõik peavad oma reputatsiooni väga tähtsaks ja kardavad, et neid välja naerdakse. Ja ärge teie ka kellelegi rääkige!”

Professor vaatas dekaanile otse silma. Neis oli midagi sellist, et ta vastas kiiresti: “Ei, loomulikult ei.”

Dekaan: “No näete. Keegi ei taha, et teda hulluks peetakse. Ma saadan teid.”

Dekaan laskus koos professoriga trepist alla ja saatis ta auto juurde. Kui professor oli juba vaateväljast kadunud, haihtus dekaan vaikselt õhku, sest teda

oodati auditooriumis nr 104.