Joodikust hobusemehe kaotatud põrsad tegid omale ise metsa pesa

Esimese reeteega rakendas Ungars ree ette hobuse Neidi ja sõitis Kaberla kandist põrsaid tooma. Kaup läks edukalt, põrsad põõnutasid ree peal kastis paksu põhu sees ja tuule eest oli kastil tekk üll. Paraku jäi Kapa kõrts Ungarsi ja Neidi koduteele ning kaupa pidi natuke tähistama. Heas kambas lendab aeg nagu lind ning Ungars oli kindel, et tema Neidi on nii tark ja hea hobune, et kui buss 10–15 km tunnis vaikselt sõidab, sörgib Neidi ree ja põrsastega need paarkümmend kilomeetrit ilusti bussi taga. Nõnda seotigi hobune bussi taha ja näis, et kõik sujub. Ent Leesile jõudes Neidit ree ja põrsakastiga enam bussi taga polnud…