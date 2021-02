Kel kaabu, sel võim

JÜRGEN ROOSTE

Ühelgi valitsusel pole õiget sisu ega tähendust, kui tast anekdoote ei räägita!

Kaja Kallas helistab isale: “Isa-isa, ma olen nüüd peaminister!” Siim vastu: “Noh, see pole küll päris pank, aga midagi teenis ju seal ka...”

Keit Pentus-Rosimannus on esimesel tööpäeval uues kabinetis hetkeks segaduses. Siis tuleb kuidagi tuttav tunne, ta hakkab kiiresti dokumente otsima, et paberihundist läbi lasta. Seifis on aga kiri: “Jõudsin ette! Martin.”

Tanel Kiik istub rõõmsalt oma laua taha ja mõtleb: näe, olen uues valitsuses ka minister! Mind ikka austatakse, pannakse tähele, kiidetakse, see on tore. Siis võtab ulja rõõmuga ette tööülesannetega lehe. Kõik on nagu ennegi, ja natuke hullem. Oli seda nüüd vaja, nõjatab ta lauba jahedale lauaplaadile, oli seda nüüd vaja!

Taavi Aas istub rõõmsalt oma laua taga ja sügab muhedalt vuntsi. Mis siin ikka, mõtleb ta, mis siin ikka. Mõned pargivahid, mõned bussijuhid, mõned mehed, kes mõistavad asfalti valada! Majandus kulgeb, ei juhtu siin midagi, kunagi pole juhtunud... Ja ei saagi juhtuda!

Mida teab Liina Kersna haridusest, karjuvad netitrollid! Noh, tal on magistrikraad hariduskorralduses, julgeb keegi viisakalt vastu piiksuda. Mis kuradi magistrikraad, mis kuradi haridus, karjuvad netitrollid. Aga kas ta Sinimägedes võitles koos meiega vabaduse eest või ei võidelnud? No ütle!

Kristian Jaani istub oma vastse laua taha. Ta on elu jooksul igasugu pätte ja kriminaale näinud, kõigega hakkama saanud. Aga täna on ikkagi kuidagi veidi kõhe ja ärev tunne. Kas neid kõiki annabki pokri panna, mõtleb ta murelikult. Või siis ÜKT? On see mingi asi enam, see ÜKT? Ta tunneb, nagu oleks ta just ÜKTd tegema saadetud...

Kaja Kallas helistab isale: “Tead, isa, nüüd ma mõnda aega ei saa rääkida suga üldse ... poliitikast.” Siim vastu: “Pole midagi, tütreke, ma juba jätsin sulle külmkapiuksele reformierakondlase südametunnistuse! See on see väike kollane sedel, küll sa aru saad...”

Mailis Reps istub oma kabinetis oma laua taga. Silitab mõnusat lauaplaati peopesaga, mõtleb Eesti hariduse suurest tulevikuplaanist, mida ta kunagi ellu viia ei jõudnud. Sisse astub haridus- ja teadusminister Liina Kersna, kel jääb vaatepildist suu lahti: “Mida sina siin teed?!” Mailis vastu: “Ei, vaata, mu autojuht on lihtsalt harjunud mind igal hommikul siia ära tooma, ta ise pakub kohe...”