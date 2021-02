Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Üks selline valdkond on mängutoad, mis eriti popid just linnades, aga üha enam leiab neid ka väiksemates paikades.

On mitut sorti mängutube: neid, kus saab koos vanemaga mängida või sünnipäevapidu pidada, aga ka selliseid, kus laps saab ilma vanemateta tunni-paar mängida. Kuigi tundub, et see äri on praegu piirangute ja ohutunde tõttu keeruline, leidub siiski ka neid, kes just mängutoa avavad. Näiteks saavad Rakvere lapsed nüüd mängida ka Sõsar Stuudios, mis pakub mitmeid trenne emadele.

