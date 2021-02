Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Halupuude hind on aastaga ümmarguselt 5% langenud,” rehkendab Rapla Küttekontori juht Toomas Müürsepp. Põhjuseks tema sõnul asjaolu, et tooraine ehk siis kolmemeetrise küttepuidu hind on langenud. “Graanulitehased ostavad puitu odavamalt ja ka meie saame odavamalt,” märkis ta.

Küttepuude hinnalangus ei tähenda aga ainult rõõmsat uudist ahjukütjatele.